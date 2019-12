21 Dicembre 2019 14:36

Reggio Calabria, la denuncia dell’assessore Calabrò: “è la quarta volta che l’impianto di illuminazione dell’ipogeo di Piazza Italia viene sabotato con la conseguenza di lasciare al buio un luogo di cultura che è rinato dopo anni di abbandono”

“Succede che è la quarta volta che l’impianto di illuminazione dell’ipogeo di Piazza Italia viene “sabotato”, con la conseguenza di lasciare al buio un luogo di cultura che è rinato dopo anni di abbandono e che in tanti oggi hanno la possibilità di visitare (12.000 ingressi solo nell’ultimo anno). Non credo sia una casualità“. E’ quanto scrive sul suo profilo facebook, l’assessore Irene Calabrò. “Ho chiesto ai tecnici del Comune e di Castore -prosegue– che ringrazio per il pronto intervento come anche l’associazione culturale Inside che gestisce volontariamente e gratuitamente il sito, di accertare la situazione per adottare le dovute cautele nell’interesse della Reggio che vuole vedere la luce chi vuole il buio, per sé e per gli altri, che si allontani e viva di luce riflessa”, conclude.

