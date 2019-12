Reggio: a Palazzo Campanella i lavori del congresso regionale dell’Inu Calabri

5 Dicembre 2019 10:00

Si apriranno domattina, 6 dicembre, a Reggio, a Palazzo Campanella i lavori del congresso regionale dell’Inu Calabria che si svolgeranno per l’intera giornata, scanditi in più sessioni, nell’Auditorium Nicola Calipari e nella Sala Federica Monteleone della sede dell’Assemblea calabrese. Dopo le registrazioni dei partecipanti, il congresso inizierà, alle 9:30. Il tema dell’assise congressuale, “L’urbanistica del giorno dopo”, sarà dibattuto in un confronto che vedrà la partecipazione di esponenti delle Università, degli Ordini professionali, di Associazioni di categoria e dei parchi operanti sul territorio calabrese. L’assise si svolgerà in collaborazione con la presidenza del Consiglio regionale. L’Istituto nazionale di urbanistica-Calabria, anche celebrando il proprio congresso, “si propone di sollecitare e attivare una maggiore condivisione di un percorso sinergico sui temi dell’urbanistica, con l’intento di riposizionare tale materia nel giusto alveo della programmazione territoriale”.

