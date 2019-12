17 Dicembre 2019 14:46

Reggio Calabria: il prossimo 5 gennaio l’iniziativa “Hospice on the road”. Si tratta di una manifestazione nata per evitare il possibile rischio di chiusura della struttura e poter quindi avviare una raccolta fondi volontaria

Si svolgerà il 5 gennaio 2020 presso l’area Piazzale Stazionale Lido di Reggio Calabria “Hospice on the road”, l’evento promosso dalla Fondazione Hospice Via delle Stelle e dalla concessionaria Indian Motocyrcle S.G Custom con la collaborazione di tutti i motorclub e relative associazione di Reggio Calabria e provincia. Si tratta di una manifestazione nata per evitare il possibile rischio di chiusura della struttura e poter quindi avviare una raccolta fondi volontaria.

Valuta questo articolo