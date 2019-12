30 Dicembre 2019 11:54

Domani la presentazione dell’iniziativa “Reggio in festa, il divertimento è scontato”, prevista per l’intera giornata del 4 gennaio sul Corso Garibaldi

Si terrà il prossimo giovedì 2 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa: “Reggio in festa, il divertimento è scontato”, prevista per l’intera giornata del 4 gennaio sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria fino alla mezzanotte. Con il sindaco Giuseppe Falcomatà saranno presenti l’assessore alle attività produttive Saverio Anghelone e il consigliere delegato al turismo Giovanni Latella che illustreranno, insieme alle associazioni di categoria che hanno aderito alla proposta dell’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative per il Natale reggino 2019, le proposte di animazione e coinvolgimento per il pubblico che caratterizzeranno l’evento.

