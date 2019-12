25 Dicembre 2019 01:45

Reggio Calabria, incidente all’incrocio tra via Marvasi e via Pellicano nella notte di Natale

Un incidente si è verificato pochi minuti fa, nella notte di Natale, a Reggio Calabria, in pieno centro e precisamente in via Marvasi all’incrocio con via Pellicano, nei pressi del Castello Aragonese, dove due auto si sono scontrate nei pressi di un incrocio forse per il mancato rispetto della segnaletica da parte di uno dei due automobilisti. Uno dei mezzi coinvolti è andato a sbattere con un palo della pubblica illuminazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

