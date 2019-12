Reggio Calabria, incidente in tangenziale: caos totale nella zona Sud della città, ingorgo chilometrico [LIVE]

20 Dicembre 2019 18:16

Reggio Calabria: incidente sulla tangenziale, città paralizzata

Un enorme ingorgo di svariati chilometri sta paralizzando la viabilità di Reggio Calabria nel pomeriggio dell’ultimo Venerdì prima di Natale, nella zona Sud della città, a causa di un incidente sulla tangenziale. Tutte le strade d’uscita e d’accesso dal raccordo cittadino (Ravagnese-Saracinello, Arangea, Modena) sono bloccate in entrambi i sensi di marcia, mentre sulla tangenziale il traffico è fermo in tutta la carreggiata Sud. Al momento non sono ancora noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, ne’ sulle auto e le persone coinvolte.

Seguiranno aggiornamenti

