Reggio Calabria, due incidenti in autostrada e tangenziale mandano la viabilità cittadina nel caos: mattinata infernale tra cantieri, lavori e code interminabili [DETTAGLI]

11 Dicembre 2019 13:25

Due incidenti si sono verificati nelle prime ore di questa mattina a Reggio Calabria

Mattinata di caos totale per il traffico a Reggio Calabria, a causa di due incidenti in autostrada e in tangenziale. Il primo incidente s’è verificato presto, intorno alle 09:00, nell’ultimo tratto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo del porto. E’ stato un tamponamento senza gravi conseguenze per gli automobilisti e i passeggeri, ma ha paralizzato il traffico per svariati chilometri, fino a Campo Calabro, dove le auto sono rimaste bloccate completamente ferme a lungo nella zona dell’infinito cantiere in cui da molti mesi insistono lavori in corso. Bloccate anche le ambulanze: fortunatamente la situazione non era critica, ma se fosse servito un intervento tempestivo dei soccorritori per salvare qualche vita? Tante riunioni e urla d’allarme di cittadini e associazioni non sono servite a garantire una situazione meno problematica, tanto che la viabilità è andata nel caos in tutta la zona nord della città dove la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 11.

Intanto a metà mattinata s’è verificato un altro incidente sulla tangenziale, dentro la galleria di Spirito Santo, con lunghe code in direzione Sud.

Nella carreggiata Nord, invece, la coda è più a Sud a causa dei lavori per la segnaletica orizzontale, che l’Anas sta realizzando in pieno giorno nei tratti asfaltati negli scorsi mesi.

Valuta questo articolo