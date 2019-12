26 Dicembre 2019 11:12

Reggio Calabria, terribile incidente incidente pochi minuti fa nel tratto dell’A2 tra Campo Calabro e Catona

Un terribile incidente si è verificato pochi minuti fa sull’A2 Salerno-Reggio Calabria ed esattamente poche centinaia di metri dopo lo svincolo di Campo Calabro in carreggiata sud. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada nel tratto di cantiere, e il guardrail ha sfondato il parabrezza. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dell’Anas e della Polizia Stradale che stanno regolando il traffico e accertando le condizioni dell’automobilista.

