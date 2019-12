Reggio Calabria, ragazzo sbanda e finisce in un canalone dopo una cena con gli amici: morto dopo una lunga agonia in Ospedale [FOTO]

20 Dicembre 2019 13:42

Reggio Calabria: terribile incidente stradale costa la vita a un giovanissimo nella piana di Gioia Tauro

Tragedia nella notte in provincia di Reggio Calabria e precisamente nel territorio di Candidoni, nei pressi di Rosarno, dove un ragazzo di circa 25-30 anni non era tornato a casa dopo una cena con gli amici nella serata di ieri. Stamattina erano già iniziate le ricerche del giovane considerato “scomparso”, quando un camionista ha segnalato alle autorità competenti la presenza di un’auto fuori strada, volata giù da un ponte in un canalone: il passante è riuscito a vederla soltanto grazie alla posizione rialzata del mezzo pesante. I Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Soccorritori del 118 sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente intorno alle 07:45 del mattino, hanno estratto il giovane e l’hanno portato d’urgenza all’Ospedale di Polistena dove, però, è purtroppo deceduto per complicanze cardiache dopo ore di agonia.

I genitori avevano già allertato i Carabinieri nella tarda serata di ieri sul mancato rientro del figlio.

