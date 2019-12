Reggio Calabria, auto della Polizia sbanda sotto la pioggia e investe: coinvolti 2 pedoni, soccorsi dagli agenti [DETTAGLI]

12 Dicembre 2019 00:39

Reggio Calabria, incidente tra auto della Polizia e pedoni nella notte sulla SS18

Nella notte, un incidente stradale ha avuto come protagonista una volante della Polizia nell’hinterland di Reggio Calabria e precisamente sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto di Rosarno, dove un’automobile del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, impegnata in ausilio di altri agenti già intervenuti per attività di polizia, è finita fuori strada dopo aver perso il controllo a causa del manto stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia. L’auto è finita contro un muro, ma l’autista – con grande esperienza e brillante prontezza di riflessi – riusciva ad evitare il peggio, salvando due malcapitati pedoni che si trovavano proprio in quel tratto di strada. I pedoni sono tuttavia rimasti coinvolti nella manovra riportando lievi feriti: sono stati immediatamente soccorsi e tranquillizzati dagli agenti della Polizia, che hanno chiesto l’intervento dei soccorritori del 118 immediatamente intervenuti sul posto per le cure del caso.

