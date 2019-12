Reggio Calabria: l’impegno dell’Avvocatura reggina a salvaguardia del Tar e della Giurisdizione Amministrativa del Distretto

3 Dicembre 2019 11:00

Reggio Calabria, Infantino: “saremo sempre vigili sui problemi della giustizia auspicando che in un futuro prossimo possa significativamente migliorare, anche con il contributo fattivo ed imprescindibile dell’Avvocatura, tutto il sistema giustizia”

“Con nota del 20/12/2018 il Presidente del TAR Calabria — Sezione Staccata di Reggio Calabria, dott.ssa Caterina Criscenti, informava il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’applicazione ad altro TAR di un magistrato del Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria. L’Ordine professionale, investito della questione, ha elaborato una serie di considerazioni, riscontrate, al tempo, con la nota del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, prot. n. 4708 del 26/03/2019 (trasmessa all’esito della seduta dell’08/03/2019)”. E’ quanto scrive in una nota il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, avv. Rosario Infantino. “Nonostante i deliberati del Consiglio del 10 novembre 2017, del 19 aprile 2018 e dell’08 marzo 2019 -prosegue- con cui è stata riconosciuta da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa l’esigenza di garantire alla Città di Reggio Calabria una maggiore copertura di organico, in realtà, inspiegabilmente venendo meno al rispetto degli intenti manifestati ed alle esigenze ravvisate, nel corso dell’ultima ricognizione dell’11.10.2019 e stata individuata, da parte del predetto Consiglio, una eccedenza addirittura di due posti. L’Avvocatura tutta, su spinta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e della Camera Amministrativa, ha manifestato la propria avversità con uno stupore ed una preoccupazione ancora maggiori rispetto a quelli di qualche anno fa. E circostanza incontrovertibile il fatto che il Tar di Reggio Calabria — Sezione Staccata di Reggio Calabria, rappresenti, per la cittadinanza tutta, un necessario baluardo di legalità che abbisogna non certo di essere depotenziato, bensì di essere mantenuto nella sua integrità istituzionale e funzionale.

La complessità e la peculiarità delle dinamiche socio — istituzionali presenti sul territorio -aggiunge- evidenziava il COA con missiva a firma del proprio Presidente, impongono la salda presenza di avamposti che, soli, possono garantire 1’affermazione della legalità attraverso il giusto contemperamento tra interesse pubblico e posizioni individuali. Nel momento stesso in cui una Istituzione preposta alla costante riaffermazione della legalità viene in modo sostanziale limitata nel proprio ordinario funzionamento, la collettività è contestualmente deprivata del diritto costituzionalmente garantito a fruire di un’adeguata tutela giudiziaria. Il TAR di Reggio Calabria affronta sistematicamente innumerevoli questioni delicate, dalla cui risoluzione dipende finanche l’andamento lavorativo e occupazionale del territorio di riferimento (basti pensare, senza null’altro aggiungere, alle decisioni in materia di interdittive). In un ambito di tale complessità, la riduzione dell’organico assegnato al Tribunale — che ha già fatto sentire i propri effetti con l’assenza di una unita – non potrà che avere conseguenze abnormi, da una parte, e confliggenti con quelle che sono le effettive necessita del territorio, dall’altra. La riduzione della capaciti decisionale del TAR di Reggio Calabria (sia da un punto di vista quantitativo che temporale) contrasta nettamente, infatti, con quella esigenza di continua, costante e capillare presenza delle Istituzioni, a gran voce invocata ed auspicata in tutti gli ambiti ed a tutti i livelli – non ultimi quelli massmediatici — in relazione ad un territorio ad alto rischio di infiltrazioni criminose.

Evidenziava ancora il COA che la popolazione reggina, quella sana, che e la più parte, paga già il prezzo di una nomea non meritata e difficile da contrastare. Sarebbe opportuno e necessario non negarle finanche la possibilità di poter confidare sulla legalità, la giustizia, la correttezza, che le attività istituzionali, come quelle proprie del Tribunale Amministrativo, possono costantemente riaffermare. Tale invocazione di aiuto, che seguiva, quella proveniente dallo stesso Tar, è stata ascoltata e fatta propria dal CNF e , per esso, dal consigliere nazionale Avv. Francesco Napoli, di guisa che l’adunanza plenaria, nella seduta del 22-11-2019, non solo ha confermato l’organico esistente senza privarlo dei due magistrati causa la rilevata eccedenza, ma ha addirittura previsto l’aggiunta di un’altra unità a far data dal mese di marzo-aprile 2020. Nel ringraziare tutti coloro i quali si sono adoperati per il raggiungimento di siffatto risultato, saremo sempre vigili sui problemi della giustizia auspicando che in un futuro prossimo possa significativamente migliorare, anche con il contributo fattivo ed imprescindibile dell’Avvocatura, tutto il sistema giustizia”, conclude.

