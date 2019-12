Reggio Calabria: tutto pronto per la nuova illuminazione pubblica a Pellaro, la palestra di Archi ed il Parco Botteghelle

18 Dicembre 2019 14:12

Reggio Calabria: previsti per il 19, il 20 e il 21 dicembre tre importanti momenti di condivisione con la comunità cittadina, per la riconsegna alla cittadinanza di altrettante importanti opere pubbliche

Periodo natalizio all’insegna della concretezza per l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Previsti per il 19, il 20 e il 21 dicembre tre importanti momenti di condivisione con la comunità cittadina, per la riconsegna alla cittadinanza di altrettante importanti opere pubbliche. Si comincia domani, giovedi 19 dicembre, a Pellaro, con l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica realizzato con i fondi del Pon Metro. Appuntamento alle ore 18.00 al Centro Civico “Cosimo Cardea” per l’incontro con la cittadinanza del quartiere e a seguire per la prima accensione del nuovo impianto. Venerdi 20 dicembre alle ore 18:00, sarà invece la volta della Palestra di Archi, importante infrastruttura sportiva a servizio della zona nord della Città, che dopo i lavori di ristrutturazione sarà riaperta alla presenza del Sindaco e degli altri amministratori. Sabato 21 dicembre invece, alle ore 10:00, è prevista la riapertura del Parco Botteghelle “Federica Cacozza”, importante polmone verde della zona sud, anch’esso oggetto di un sostanzioso intervento di riqualificazione finanziato con i fondi dei Patti per il Sud.

