Reggio Calabria, apre “Il volo delle farfalle”: a Ravagnese un luogo accogliente per i bimbi autistici, la gioia della mamma del piccolo Matteo [FOTO e INTERVISTE]

16 Dicembre 2019 12:26

Reggio Calabria, “Il volo delle farfalle” è un accogliente punto di incontro e di gioco per i bambini autistici

Inaugurato nel pomeriggio di ieri, un accogliente punto di incontro e di gioco per i bambini autistici che, da oggi, avranno tutto per loro un luogo piccolo ma sicuro dove trascorrere qualche ora di svago. Sita in via Ravagnese, zona Sud della città, la nuova sede dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” sarà anche un punto di riferimento per i tanti genitori che, insieme al vice presidente Angela Villani, continueranno a fare sentire la voce dei loro bimbi ai quali vanno garantiti diritti ed opportunità per vivere dignitosamente in questa città.

Entusiasta ed emozionata la mamma del piccolo Matteo, affetto dalla sindrome di Asperger, che sostenuta dai consiglieri comunali Peppe Sera e Nicola Paris, ha aperto le porte della sua associazione alla città.

“Un altro piccolo ma importante passo che facciamo per i nostri figli e per tutti i bambini autistici – afferma la vice presidente dell’associazione “Il volo delle farfalle”, Villani – Il silenzio e l’indifferenza di alcune istituzioni è stato cancellato da altre che stanno lottando con tutti noi. I nostri bambini hanno il diritto di essere felici, di vivere serenamente e di avere spazi idonei dove poter giocare in sicurezza. Ringrazio il CRAL della Città metropolitana che ci ha donato i giochi permettendoci di arredare l’area ludica, i consiglieri comunali Sera e Paris che, sin dall’inizio, mi hanno sostenuta in questa difficile battaglia con un affetto e una partecipazione attiva a tutte le iniziative dell’associazione, il vice sindaco Riccardo Mauro, un uomo sensibile e amorevole con i nostri figli e il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Antonio Marziale, un angelo che si batte per tutti i bambini di questa città e non solo, un cuore puro di cui Reggio può vantarsi. Insieme possiamo fare tante cose belle ed utili per i più piccoli, basta volerlo. I momenti bui e difficili, soprattutto per chi è affetto dallo spettro autistico sono molti, ma possiamo contare sulla sensibilità, caparbietà e amore di uomini capaci che, senza alcun tornaconto personale, si battono per cambiare finalmente le cose in questa città”.

Valuta questo articolo