Reggio Calabria, il Parco Botteghelle riconsegnato alla città [FOTO]

21 Dicembre 2019 13:10

Reggio Calabria: il Parco Botteghelle restituito alla città, stanziati 130 mila euro per gli interventi di riqualificazione

Riconsegnato alla città il Parco Botteghelle “Federica Cacozza”, importante polmone verde della zona sud di Reggio Calabria, oggetto di un sostanzioso intervento di riqualificazione finanziato con i fondi dei Patti per il Sud.

L’intervento, che ha previsto un investimento complessivo di 130 mila euro, è stato presentato oggi. Sono stati riqualificati tutti gli spazi del parco, delle aiuole e delle alberature, ulteriormente implementate attraverso nuove piantumazioni e portato a termine un restyling delle aree ludiche e degli spazi per le famiglie. Nuovi elementi migliorano la fruibilità del verde attrezzato, con la realizzazione di una nuova passeggiata sopraelevata con una rampa di accesso per persone diversamente abili, l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, il risanamento delle vasche e della fontana, la ristrutturazione dei servizi igienici, l’inserimento di una nuova area fitness e di un campo di bocce, il risanamento delle panchine esistenti e la successiva apposizione di nuovi arredi urbani, la trasformazione del campetto di basket in campo polivalente circondato da rete di protezione, il recupero di tutte le opere murarie e dei rivestimenti interni, la realizzazione di cartelli informativi sulle diverse aree del parco e l’implementazione dell’impianto di video sorveglianza.

Installato anche un sistema di videosorveglianza per evitare che il parco sia vittima dei vandali che tante volte lo hanno preso di mira.

Verrà in seguito proposto ai bambini di portare tutti insieme dei pesci rossi per ripopolare le fontane del parco.

La riqualificazione che nei piani era prevista per il periodo estivo è stata terminata in questi giorni.

