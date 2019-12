13 Dicembre 2019 12:04

Reggio Calabria: il “Natale assieme” degli alunni e docenti dell’IC Falcomatà Archi, in un interessante programma di attività promosso dal Comitato Genitori

“Un Natale da vivere assieme”: alunni, docenti e operatori scolastici, abitanti del quartiere. E’ questo l’invito rivolto dal Comitato dei genitori che in sinergia con l’istituto comprensivo statale Falcomatà Archi, per la giornata di domani sabato 14 dicembre 2019, ha promosso una serie di attività ludiche e di intrattenimento dell’intera comunità scolastica, l’esposizione dei manufatti e degli addobbi natalizi, e la raccolta solidale di alimenti e giocattoli usati. Sono tutti eventi programmati all’interno della palestra scolastica del plesso di Santa Caterina, una delle cinque scuole dirette dalla dirigente dottoressa Serafina Corrado, mentre altri saranno svolti nella Villetta di Santa Caterina di recente ristrutturata a cura dell’amministrazione comunale, e nelle vie adiacenti il plesso di via Montello. Nella Villetta, alle ore 16, sarà celebrata la Santa Messa, mentre dalle 16 fino alle 18,30 nella scuola dell’infanzia e primaria di Santa Caterina, e nella primaria di San Brunello, sarà dato vita all’Open Day di orientamento dei genitori per le prime iscrizioni alla scuola per l’anno scolastico 2020-2021. “Natale assieme” dunque, quello che a partire dalle ore 7,30, nella palestra della scuola di Santa Caterina vedrà sorgere un villaggio dell’accoglienza e della solidarietà e della celebrazione della Festa più bella al mondo, con un’area d’esposizione curata dai genitori, che potrà essere visitata a turno da tutte le classi dell’ic Falcomatà Archi.

Alle ore 10,00, vi sarà l’inaugurazione del villaggio del Natale, con l’esecuzione dell’Inno di Mameli a cura del coro del plesso Pirandello, cui seguirà alle ore 10,30 la performance vocale e strumentale “Note di pace” a cura della scuola Pirandello e della primaria Santa Caterina. Alle ore 11,00, si terrà lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Tonino Retta, mentre alle ore 11,30 avranno luogo attività di animazione a cura dell’associazione Space Party. Nel frattempo, alunni e docenti daranno vita al “Laboratorio Creativo” dove saranno realizzati biglietto d’auguri personalizzati, e in presenza di Babbo Natale sarà possibile spedirgli “la tua letterina”. Quindi, sarà la volta di tanti giochi a cura degli Scout di Santa Caterina, e uno speciale Zampognaro eseguirà le musiche tradizionali di Natale. La palestra poi, ospita una suggestiva esposizione di presepi, una selezione delle più celebri opere artistiche che compongono la Collezione privata del professore Renato Fonte. All’esterno, sarà tenuta una interessante esposizione di auto sportive della dell’associazione “Piloti per passione” e auto d’epoca selezionate a cura di Filippo Crupi. Nel pomeriggio, sempre in palestra, sarà attivato un laboratorio con palloncini modellabili e si svolgeranno giochi a cura degli Scout di San Brunello. Intanto nella Villetta, a partire dalle ore 12 sarà possibile acquistare le crespelle calde con le acciughe, la pietanza che caratterizza le festività natalizie.

