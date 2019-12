3 Dicembre 2019 16:39

Reggio Calabria, questo pomeriggio il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi sarà ospite del programma radio “Diretta Studio”

Questo pomeriggio alle ore 18:00 il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, sarà ospite della trasmissione radiofonica “Diretta Studio” di Radio Gamma no Stop in onda su 92.5. Il direttore tratterà vari argomenti di rilevanza pubblica per la città di Reggio Calabria, dalle ultime novità di politica regionale fino all’emergenza rifiuti e alla situazione dell’Aeroporto.

