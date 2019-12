Reggio Calabria: grande successo per la “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace, centinaia di partecipanti al via [FOTO e VIDEO]

7 Dicembre 2019 18:45

Reggio Calabria: la “Corsa della Felicità” di Giusy Versace non ha tradito le attese. Centinaia di persone vestite in t-shirt rossa hanno dato vita alla 3ª edizione dell’Happy Run for Christmas

Una corsa-camminata senza limiti e diversità, per attendere il Natale con un gesto di solidarietà. Questa è la sintesi della “corsa della felicità per il Natale” ideata e promossa da Giusy Versace e dalla sua onlus Disabili No Limits, che si è svolta oggi sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Alle 16:30 la partenza della 3ª Happy Run for Christmas che ha visto partecipare centinaia di persone. I concorrenti hanno percorso tutto il lungomare fino alla Villa Comunale, per poi tornare indietro. Sono stati premiati il primo uomo, la prima donna, il primo bambino e il primo cane. Nell’occasione sono stati premiati anche i vincitori del concorso “Chi non ride è fuori moda” realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria. “Special guests” dell’evento la conduttrice televisiva Jo Squillo, i cantanti Daniele Stefani e Alma Manera. La giuria è stata presieduta da Gigi Miseferi. Inoltre, nell’area adiacente alla zona di partenza e arrivo è stato allestito un piccolo villaggio di Natale. Anche quest’anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all’acquisto di ausili e protesi per uno o più persone con disabilità del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport. Non a caso, lo slogan dell’evento è “stato “Tutti insieme per regalare un sorriso”. Durante l’evento è stato ricordato l’attore Giacomo Battaglia, scomparso prematuramente il 1° aprile scorso.

