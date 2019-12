Reggio Calabria, gli studenti dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” alle Olimpiadi Italiane di Astronomia e ai Giochi Matematici del Mediterraneo

26 Dicembre 2019 09:52

Finali di area ed interregionali per gli studenti dell’Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria

Consuntivo didattico – scientifico di eccellenza all’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria. Tre studentesse della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, Arcudi Giulia, Barreca Elisa e Versace Federica, si sono qualificate alla gara interregionale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2020 per la categoria Junior 1 e, che, avrà luogo il 13 febbraio 2020.

“Le Olimpiadi di Astronomia – ricorda il prof. A. Nicolò, referente per le Olimpiadi – fanno parte delle attività per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR”.

Anche ben sette allievi della stessa scuola Primaria dell’Istituto “Maria Ausiliatrice”, Barbaro Daniele e Dascola Paolo (cat. P3), Fronda Rebecca (cat. P4), Barreca Antonino (cat. P5), Perna Maria (cat. S1), Cogliandro Asia (cat. S2) e Barreca Elisa (cat. S3), si sono qualificati alle finali d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2020, Xa Edizione e, che, si svolgeranno il prossimo marzo.

“D’altronde, ricorda la Coordinatrice Didattica, prof.ssa Maria Ausilia Chiellino, la Scuola da anni ormai ha più volte sperimentato apprezzamento in tali competizioni, con allievi che si sono distinti anche qualificandosi, per la categoria P5, e partecipando con merito alle Finali Nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

Soddisfazione per la prof.ssa Basile Palma, Direttrice presso l’Istituto, per i risultati conseguiti ad oggi, segno e frutto, dichiara, del costante lavoro e impegno dell’intero corpo docente che, riesce a trasmettere un “imprinting didattico” di alto livello già riconosciuto anche a livello nazionale e, di un’identità salesiana che contraddistingue i nostri studenti, non solo durante il loro percorso di studi presso il nostro Istituto ma, anche dopo, nell’ambito di altre attività didattiche e professionali.

