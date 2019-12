Reggio Calabria: Giusy Versace sarà la protagonista de “Le Stelle di Reggio”

2 Dicembre 2019 17:29

Reggio Calabria: giovedì 5 dicembre quarto incontro in programma nell’ambito del cartellone “Le Stelle di Reggio”: la protagonista sarà Giusy Versace

Tornano all’Hotel Torrione gli appuntamenti con alcuni dei reggini protagonisti oggi, anche su scala internazionale, in diversi campi delle scienze, dell’arte, della cultura, dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo. Giovedì 5 dicembre, alle ore 19, quarto incontro in programma nell’ambito del cartellone “Le Stelle di Reggio”. La protagonista sarà Giusy Versace, atleta paralimpica, scrittrice e molto altro ancora. Attualmente è pure parlamentare ed è volto notissimo al grande pubblico televisivo per aver anche condotto “Alive – La forza della vita” su Rete 4 e la “Domenica Sportiva” su Rai 2 e per essere stata tra i protagonisti della decima edizione di “Ballando tra le stelle”, su Rai 1, che ha vinto con Raimondo Todaro. Con lo stesso, inoltre, Giusy Versace ha messo in scena lo spettacolo di prosa, danza e musica “Con la testa e con il cuore si va ovunque” tratto dalla omonima autobiografia scritta nel 2013, due anni dopo aver dato vita all’associazione Disabili No Limits Onlus per aiutare i ragazzi ad avvicinarsi allo sport. Un binomio quello tra sport e solidarietà sul quale Giusy Versace punta da tempo: lo fa anche quest’anno a Reggio dove sabato 7 tornerà l’appuntamento con una delle sue “creature”, la Happy Run for Christmas: una corsa-camminata senza limiti e diversità, sul lungomare Falcomatà, per attendere il Natale con un gesto di solidarietà. I fondi delle iscrizioni, infatti, saranno destinati all’acquisto di ausili e protesi per uno o più persone con disabilità del territorio calabrese che vogliano iniziare a fare sport.

A conversare con Giusy Versace sarà il giornalista Aldo Mantineo, coordinatore del progetto nato in collaborazione con l’Hotel Torrione che, nell’ambito della propria azione di crescita e sviluppo saldamente ancorata anche alla valorizzazione delle migliori energie e ai talenti del territorio, ha scelto di dedicare – dalla scorsa estate – un ciclo di incontri e di conversazioni aperti alla città ai reggini che ce l’hanno fatta e che oggi, ovunque, tengono alto il nome di Reggio. Nel corso dell’incontro sarà infine presentata la nuova pubblicazione della collana LibrHoteL, curata dallo stesso Aldo Mantineo: una serie di short book – cinque i titoli sin qui prodotti – che gli ospiti dell’Hotel Torrione trovano nelle loro camere al momento del soggiorno. Un modo per incentivare e diffondere la passione per la lettura. Il nuovo titolo è “Zani” : si tratta del racconto breve dal quale è stato tratto “Il capitano Zani” che l’agosto scorso ha anche vinto il premio Rhegium Julii 2019 – sezione inediti.

