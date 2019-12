Reggio Calabria, giudice del lavoro rigetta ricorso di ex dipendente Sogas contro la Sacal e lo condanna alle spese legali

10 Dicembre 2019 16:05

Reggio Calabria: il ricorrente contestava a Sacal l’illegittimità del bando di selezione ad evidenza pubblica

Il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, in accoglimento delle tesi difensive di Sacal Spa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, ha rigettato il ricorso promosso nei confronti della Società da un ex dipendente della fallita Sogas S.p.a, assunto a tempo indeterminato part-time dalla subentrante Sacal Spa. Il ricorrente, in particolare, contestava a Sacal l’illegittimità del bando di selezione ad evidenza pubblica, indetto nell’anno 2017, per l’individuazione di alcune figure professionali da inserire nell’organico dello scalo di Reggio Calabria e rivendicava, a vario titolo, di essere inserito nell’organico della medesima Società con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e inquadramento giuridico professionale posseduto nella Società SOGAS S.p.a. Il Tribunale, pertanto, ritenuto in fondata la domanda cautelare, ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza conferma la correttezza dell’operato di Sacal nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza per un’ottimale gestione aeroportuale.

Valuta questo articolo