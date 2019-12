Reggio Calabria: l’Istituto “Boccioni- Fermi” ha partecipato alla giornata sullo zafferano

20 Dicembre 2019 10:00

L’Istituto “Boccioni- Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla professoressa Anna Maria Cama, ha partecipato alla manifestazione con l’intervento degli allievi del percorso d’istruzione di secondo livello istruzione per adulti

Una giornata all’insegna dello zafferano. L’Istituto “Boccioni- Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla professoressa Anna Maria Cama, ha partecipato alla manifestazione con l’intervento degli allievi del percorso d’istruzione di secondo livello istruzione per adulti, accompagnati dai docenti professor Luigi Modafferi, coautore con il dottor Carmelo Mallamaci (coordinatore il giornalista Demetrio Calluso, edito da A&S Promotion grazie alla fattiva collaborazione del dottor Nino Mallamaci della Mallamaci Grandi Impianti)) del libro “Lo Zafferano di Motta San Giovanni”, e dal professor Salvatore La Bella. Nel corso della giornata studio sono stati illustrati varie attività di produzione dello zafferano. L’interessante giornata sulla coltivazione dello zafferano di Motta San Giovanni, ha visto coinvolte le classi dei tre periodi didattici del corso serale. La giornata si è svolta con la visita all’Azienda “Orfei”, produttrice di zafferano. Successivamente vi è stata anche l’occasione di conoscere la realtà agricola del comprensorio tramite l’associazione agricoltori mottesi. Inoltre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare il castello di Sant’Aniceto. Infine, hanno avuto il piacere di consumare un pranzo con le varie pietanze a base di zafferano. Entusiasti gli allievi per l’istruttiva e coinvolgente giornata trascorsa.

Valuta questo articolo