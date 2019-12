Reggio Calabria: la Gelateria Cesare lancia un giveaway su Instagram per vincere un panettone gelato “Nutella Biscuits”, ecco come partecipare

17 Dicembre 2019 12:04

Reggio Calabria, i golosi si facciano avanti per vincere un mega panettone gelato di Cesare con Nutella Biscuits e un buono da 50 euro all’Ottica Dieci Decimi

Ancora una idea geniale e golosa della gelateria Cesare di Reggio Calabria che ha lanciato in questi giorni un giveaway su Instagram, tramite il proprio profilo, per vincere un mega panettone gelato farcito con Nutella Biscuits e un buono da 50 euro all’Ottica Dieci Decimi.

Per partecipare al giveaway è semplice, basta seguire le pagine Istagram “Gelato Cesare” e “Ottica Dieci Decimi”, lasciare un commento sotto al post scrivendo “partecipo”, taggare 3 amici e condividere il post nelle storie.

Ogni utente può lasciare quanti commenti vuole (aumentando quindi le probabilità di vincita). Le ore a disposizione per partecipare sono 105, (entro le ore 00:00 di venerdì 20 dicembre). Il fortunato vincitore verrà sorteggiato in maniera casuale e vincerà un mega panettone “Nutella Biscuits” e un buono da €50 spendibile da Dieci Decimi.

L’estrazione avvera sabato 21 dicembre alle ore 13 in diretta su Instagram.

