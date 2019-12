Natale a Reggio Calabria: l’associazione culturale “Fuori Posto” propone tre eventi all’insegna dell’arte e della cultura

18 Dicembre 2019 17:34

L’associazione culturale “Fuori Posto”, in occasione delle festività natalizie, propone tre eventi all’insegna dell’arte e della cultura. Il primo appuntamento è venerdì 20 Dicembre alle ore 18.30 presso Spazio Open, in via Filippini 23/25, per la presentazione del catalogo della mostra d’arte “Fuori Posto” tenutasi lo scorso luglio presso la Galleria degli Ottimati di Reggio Calabria. Alla mostra hanno partecipato 30 artisti calabresi, tra giovani emergenti e artisti già affermati. Grazie al sostegno della casa editrice reggina Città del Sole, è stato pubblicato ufficialmente il catalogo della mostra di cui discuteremo insieme i contenuti critici. Il secondo appuntamento è sabato 21 dalle ore 11.00 presso Malavenda Cafè, in via Zecca 1 per MusicARTy, un connubio tra arte e musica. Il trio “Fuori Posto” acoustic band sarà in concerto live presso il caffè letterario contestualmente alla mostra personale dell’artista reggina Kreszenzia Gehrer. Infine, il 23 dicembre alle 18.00 appuntamento a Piazza Italia per lo scambio di auguri. Verranno distribuiti gadget e doni firmati “Fuori Posto”.

