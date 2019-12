Reggio Calabria: al via il Forum Cets del Parco Nazionale dell’Aspromonte

15 Dicembre 2019 12:23

Lunedì 16 dicembre con inizio alle ore 15 alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, si terrà il Fourm CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile). L’evento, originariamente previsto per il 20 novembre scorso e rinviato per la tragica e improvvisa scomparsa di Sergio Tralongo, non sarà solo un momento di confronto e partecipazione ma anche di ricordo.

Insieme alla relazione di Massimo Feruzzi Amministratore JFC srl Tourism&Management che tratterà “il valore dell’esperienza outdoor e dei piccoli borghi e la loro visione di prodotto turistico” verrà infatti illustrato il lavoro svolto dal Direttore del Parco Tralongo, con la relazione “Conservazione e valorizzazione del territorio. Aspromonte: oggi e domani”, affidata ad Antonino Siclari e Chiara Parisi.

Un impegno concreto a proseguire il percorso programmatico e amministrativo segnato da Sergio Tralongo, una traccia tra i progetti internazionali in materia di biodiversità e le strategie di sviluppo turistico.

Per la prima volta sarà presente il Coordinamento istituzionale per la promozione e lo sviluppo turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che con la sottoscrizione di una specifica azione della CETS, garantirà il supporto ai progetti principali del Parco in ambito internazionale.

