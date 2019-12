Reggio Calabria: al via il Forum sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale dell’Aspromonte in ricordo di Sergio Tralongo [FOTO e INTERVISTE]

16 Dicembre 2019 17:41

Si è tenuto presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria il Fourm CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile). L’evento, originariamente previsto per il 20 novembre scorso e rinviato per la tragica e improvvisa scomparsa di Sergio Tralongo, non è stato solo un momento di confronto e partecipazione ma anche di ricordo. Insieme alla relazione di Massimo Feruzzi Amministratore JFC srl Tourism&Management che ha trattato “il valore dell’esperienza outdoor e dei piccoli borghi e la loro visione di prodotto turistico” è stato illustrato il lavoro svolto dal Direttore del Parco Tralongo, con la relazione “Conservazione e valorizzazione del territorio. Aspromonte: oggi e domani”, affidata ad Antonino Siclari e Chiara Parisi.

Il presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, afferma: “il turismo è sicuramente fondamentale per il rilancio e la crescita del nostro territorio. Oggi è sicuramente una giornata importante. Oggi ricordiamo anche Sergio Tralongo: il direttore era un uomo eccezionale”. Chiara Parisi del Parco dell’Aspromonte, ai microfoni di StrettoWeb, dice: “oggi è una giornata particolare in quanto l’evento di oggi si doveva tenere nel giorno della morte del caro Sergio Tralongo”.

