Reggio Calabria, Falcomatà adesso si scaglia contro la Sacal per l’Aeroporto dello Stretto: “voli in continua diminuzione, Alitalia va via?”

2 Dicembre 2019 12:26

Reggio Calabria, le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà

“Ho letto della possibilita’ che Alitalia abbandoni nuovamente lo scalo di Reggio Calabria. Ricordo circa due anni fa, nel marzo del 2017, quando materialmente Alitalia stava smontando le insegne dall’aeroporto. All’epoca siamo intervenuti come Comune e Citta’ metropolitana di Reggio Calabria, nella fase di passaggio da Sogas a Sacal, mettendo risorse per consentire l’esercizio provvisorio di Sogas e garantendo almeno un volo che ha scongiurato la chiusura dello scalo“. Cosi’ alla Dire il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’. Ed oggi, “a due anni di distanza dall’insediamento di Sacal si ripropone nuovamente lo stesso scenario. E’ importante quindi – aggiunge il primo cittadino – che chi ha la responsabilita’ della gestione dell’aeroporto dello Stretto e di quelli calabresi, chiarisca e ci tranquillizzi su questo pericolo. Ma soprattutto – conclude Falcomata’- ci dica qual e’ la vera visione di sviluppo per l’aeroporto dello Stretto, atteso che i voli sono in continua diminuzione”.

