Reggio Calabria, Operazione “Malanova”: disordini dinnanzi la Questura. Fabio Berlingeri assolto dal reato di lesioni aggravate 

1 Dicembre 2019 10:16

Reggio Calabria, operazione “Malanova”: i Rom scatenano il caos in Questura dopo gli arresti, botte ad agenti e giornalisti. Fabio Berlingeri assolto dal reato di lesioni aggravate

Nel mese di aprile dello scorso anno vennero effettuati degli arresti per i gravi disordini avvenuti dinnanzi alla Questura di Reggio Calabria, durante il trasferimento in carcere degli arrestati nell’ambito dell’operazione Malanova, per la morte di una anziana donna rapinata in casa. Durante la contestazione sono stati scagliati oggetti, alcuni poliziotti vennero stati aggrediti, riportando lesioni guaribili da 7 a 15 giorni, ed inoltre venne danneggiata la telecamera di un operatore televisivo. Uno degli arrestati, Fabio Berlingeri, di 23 anni, venne giudicato poi con rito abbreviato e condannato dal GUP di Reggio Calabria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni con l’aggravante di aver commesso il fatto contro diversi agenti di pubblica sicurezza nell’atto dell’adempimento delle loro funzioni. Il legale di Berlingeri, l’Avv. Giuseppe Gentile del foro di Reggio Calabria, proponeva appello avverso la condanna predetta, al fine di dimostrare l’estraneità ai fatti del proprio assistito.

Giorno 28 novembre, la Corte d’Appello di Reggio Calabria – Seconda Sezione Penale – assolveva per non aver commesso il fatto il Berlingeri per il reato di lesioni aggravate, dunque accogliendo i motivi di appello proposti dalla difesa: secondo l’Avv. Giuseppe Gentile non vi era la prova anche mediante l’analisi dei filmati della penale responsabilità del Berlingeri. Per quanto riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale, il legale dopo aver ottenuto il consenso del Procuratore, otteneva l’accoglimento della richiesta di pena concordata rideterminando la pena ad anni 1 mesi 6, con pena sospesa e revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla PG.

