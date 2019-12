Reggio Calabria, un altro evento per il sociale: il 23 dicembre una serata di beneficenza per augurarsi Buon Natale e aiutare l’Hospice

18 Dicembre 2019 15:35

Reggio Calabria: il 23 dicembre una serata di beneficenza per l’Hospice “Via delle Stelle”

Si svolgerà lunedì 23 dicembre alle ore 19 presso il Piro Bistrot di Reggio Calabria, l’aperitivo + djset “Uniti per l’Hospice“. Il costo dell’aperitivo è di 20 euro in prevendita e il ricavato verrà devoluto in beneficenza per l’Hospice “Via delle Stelle”.

L’idea di questa serata è nata da uno dei soci di Socio Crew, Rocco Sorbara, che ha deciso di dare una mano all’Hospice. Socio Crew è un’organizzazione nata pochi mesi fa proprio con l’intenzione di impegnarsi nel sociale. La filosofia del gruppo è “divertirsi facendo del bene”; molto soddisfatti i ragazzi di Socio Crew che dopo solo pochi mesi di attività sono già estremamente contenti di vedere che c’è risposta da parte del territorio. “Ci appelliamo alla parte buona e sana dei reggini invitandoli a partecipare numerosi al nuovo evento in programma per Lunedì 23“, spiegano ai microfoni di StrettoWeb.

Alla serata parteciperà anche Studio7 che ha regalato la prevendita dei biglietti e le locandine.

E’ possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita:

Liu Jo Uomo sul Corso Garibaldi n° 69/71

La serata sarà un’occasione per farsi gli auguri di Natale in modo speciale e aiutando il prossimo.

Cos’è l’HOSPICE Via delle Stelle

L’Hospice è una struttura che fornisce assistenza ai malati terminali attraverso cure palliative necessarie a chi sta combattendo la sua ultima e dolorosa battaglia con la vita. L’hospice è un luogo ad alta specializzazione per quanto attiene la gestione dei sintomi fisici e psicologici, e dove si considera il malato primariamente come una persona. è- al tempo stesso un ambiente confortevole nel quale stanze singole e personalizzate, e la creazione di spazi di accoglienza per ospiti e familiari, permettono il rispetto della privacy e attenzione ai bisogni primari. Un luogo dove si tutelano i bisogni psicologici di sicurezza e di appartenenza al proprio nucleo familiare, amicale garantendo elevata qualità dell’assistenza e relazioni umane autentiche, indispensabili per favorire il mantenimento di una dignitosa qualità della vita.

