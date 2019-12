Reggio Calabria: torna anche quest’anno l’evento benefico “Più doni più sorrisi”

9 Dicembre 2019 18:12

Reggio Calabria, l’evento benefico “Più doni più sorrisi” è arrivato alla VI edizione

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’evento benefico “Più doni più sorrisi” organizzato dalla ricevitoria Marcianò sita sul Corso Garibaldi n°248 a Reggio Calabria. L’evento, giunto alla VI edizione, rappresenta ogni anno sempre più un enorme successo di solidarietà e infatti in tanti nelle precedenti edizioni hanno voluto donare un sorriso ai bimbi meno fortunati. La raccolta che è partita ufficialmente ieri, durerà per una decina di giorni circa. Chiunque vorrà donare un sorriso ai bimbi meno fortunati, potrà portare un giochino incartato nuovo o usato purchè sia in buone condizioni e a tutti coloro che lo porteranno la ricevitoria regalerà una schedina del Superenalotto per il concorso di Natale dove ci sarà l’estrazione speciale di 100 premi da 100 mila ciascuno oltre ai 50 milioni in palio.

Valuta questo articolo