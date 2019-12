Reggio Calabria, evade dai domiciliari a Gioiosa Jonica: beccato e arrestato, adesso è in cella di sicurezza [NOME e DETTAGLI]

1 Dicembre 2019 11:31

Reggio Calabria, 54enne beccato in giro mentre era agli arresti domiciliari a Gioiosa Jonica

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) hanno arrestato per evasione Edoardo Musco, 54enne di Gioiosa Jonica, il quale è stato sorpreso, durante un normale controllo del territorio da parte dei militari dell’Arma, fuori dall’abitazione ove si trova attualmente ristretto a seguito del suo arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Musco, infatti, lo scorso 19 giugno, è stato sorpreso all’interno della sua abitazione in possesso di quasi 70 piante di marijuana di altezza compresa tra i 20 e gli 80 cm. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, si trova ora ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

