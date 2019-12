Reggio Calabria, enorme incendio devasta l’Oasi Village a Pentimele nella notte: danni ingenti

18 Dicembre 2019 09:29

Reggio Calabria, grosso incendio all’Oasi nella notte

Un grosso incendio ha colpito l’Oasi Village di Reggio Calabria nella notte. Erano le 02:00 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autobotti, per domare il rogo all’interno della storica struttura reggina, che negli ultimi anni ha già subito pesanti vicissitudini con la revoca delle licenze da parte del Comune ad aprile 2016 e la conseguente chiusura dello stabilimento balneare. Lo stesso Comune aveva bloccato, quest’estate, i lavori per la riapertura. Stanotte un’altra mazzata: l’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha interessato i gazebo in legno posizionati all’aperto, in spiaggia, su un’area vasta circa 200 metri quadri. Le fiamme si sono estese anche ad alcune palme, nella zona dei bungalow. Per domare il rogo, i pompieri hanno dovuto lavorare per oltre due ore. I danni sono ingenti.

