Reggio Calabria, emergenza rifiuti: situazione drammatica in città, mastelli non svuotati da settimane. Disperato appello dei residenti a StrettoWeb, “non sappiamo più come fare”

3 Dicembre 2019 13:32

Reggio Calabria: la raccolta differenziata in Contrada Morloquio non viene effettuata ormai da settimane

La raccolta differenziata a Reggio Calabria, vacilla sempre più. In tantissime zone della città i rifiuti non vengono raccolti da settimane e ogni giorno riceviamo segnalazioni di cittadini che lamentano il mancato ritiro e l’enorme quantità di rifiuti che sono costretti a tenere in casa o fuori dai portoni creando quindi mini discariche prese d’assalto da animali di ogni genere e specie. Tante segnalazioni ci stanno arrivando in questi giorni da Contrada Morloquio nella zona sud della città, sulle colline di Ravagnese, dove da ormai due settimane e anche più, i rifiuti non vengono raccolti ad eccezione della raccolta della carta che è stata effettuata venerdì. Come fanno i residenti a rimanere con umido, indifferenziato e plastica di quasi un mese dentro casa?

