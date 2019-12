Reggio Calabria, drammatica emergenza rifiuti: “da 6 giorni nessuno passa a ritirare i mastelli” [FOTO]

16 Dicembre 2019 13:53

Reggio Calabria: la lettera di un cittadino indignato sulla mancata raccolta di rifiuti

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione di mancata raccolta rifiuti da Via Sbarre Centrali a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “buongiorno, questa la situazione di oggi 16 dicembre 2019 alle ore 14:00 presso l’edificio 2 della cooperativa San Francesco in Via Sbarre Centrali n°516. Riepilogo:



indifferenziato: non raccolto in data 11/12

organico: non raccolto in data 12/12 e 14/12

carta e cartone: non raccolti in data 13/12

plastica: non raccolta in data odierna

come noto questo è un servizio pagato profumatamente dalla collettività. Saluti un contribuente”.

Lettera firmata

