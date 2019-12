Reggio Calabria, emergenza rifiuti anche all’isola Ecologica del Comune: di “ecologico” non c’è proprio nulla [FOTO]

14 Dicembre 2019 11:33

Reggio Calabria, emergenza rifiuti: “isola ecologica o bomba ecologica?”

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, scattate preso l'”isola ecologica” di Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Isola ecologica o BOMBA ECOLOGICA? Le foto a corredo mostrano le condizioni dell’isola ecologica del comune di Reggio Calabria gestita da AVR SPA.

I commenti sono superflui…. Poveri operai costretti a lavorare senza stipendio in queste condizioni.

E chi è preposto come autorità a sorvegliare le condizioni di lavoro e le criticità ambientali dove è?

Non parliamo di sola periferia ma di via Reggio Campi a 2 passi dal centro…. si aspetta qualche disgrazia?

E’ aperta al pubblico”.

Lettera firmata

