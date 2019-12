2 Dicembre 2019 15:36

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria fa sempre più sul serio. La città e le periferie sono completamente invase da rifiuti a causa del mancato ritiro della raccolta differenziata. I cittadini sono esasperati e in città si rischia anche un grave problema igienico sanitario. La foto a corredo dell’articolo è stata scattata in via Nazionale Pentimele ed evidenza lo stato in cui i cittadini sono costretti a vivere fuori dalle abitazioni.