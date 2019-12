23 Dicembre 2019 12:37

Reggio Calabria, cumuli di rifiuti in tutta la città: discariche a cielo aperto fuori dalle abitazioni

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria si aggrava ogni giorno sempre di più. In diverse zone della città i rifiuti non vengono raccolti da diverse settimane, i cumuli aumentano al di fuori di ogni portone e la gente è sempre più esasperata per le mini discariche che provocano condizioni di emergenza sanitaria in tutti i quartieri. Nelle foto a corredo dell’articolo, i cumuli di rifiuti presenti in un condominio di Gallico dove dal 26 novembre non viene raccolta la spazzatura.

