Reggio Calabria, emergenza rifiuti in città. Un lettore indignato: “paghiamo le utenze di spazzatura ed acqua e da settimane ci lasciano in queste condizioni”

9 Dicembre 2019 16:44

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore dal centro storico

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato la foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo che ritrae la condizione di sporcizia in cui versa la città di Reggio Calabria a causa dell’emergenza rifiuti. Il lettore indignato afferma: “la foto è stata scattata in pieno centro a Reggio dove noi cittadini paghiamo le utenze di spazzatura ed acqua e da settimane ci lasciano in queste condizioni, per non parlare che ogni giorno anche fin dalle ore 17,00 ci tolgono un bene prezioso “l’acqua “. Non crede che il comune debba fare qualcosa per porre fine a queste nefandezze??”.

Valuta questo articolo