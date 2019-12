Reggio Calabria e l’Emergenza Rifiuti, ci pensano Babbo Natale e la Befana: “Tranquilli, pulizzamu nui”. Lo scempio della munnezza non ferma l’ironia [FOTO]

9 Dicembre 2019 12:32

Reggio Calabria, emergenza rifiuti in città: il simpatico addobbo di alcuni residenti di via Padre Catanoso

Un simpatico addobbo natalizio è stato realizzato sul balcone di un immobile in via Padre Catanoso n.22 a Reggio Calabria. L’addobbo è stato sarcasticamente realizzato con un babbo natale, la befana, un tavolino con sopra spumante e bicchieri per festeggiare le festività, è accanto un mastello della raccolta differenziata con un cartello in cui si legge: “Tranquilli, pulizzamu nui“. La satira nei confronti di questa indecente raccolta differenziata, è d’obbligo e anche in occasione delle Feste di Natale, alcuni abitanti hanno messo in mostra l’unico addobbo natalizio utile a svegliare le coscienze ed a rammentare che “lordazzi”, così come il sindaco ha chiamato i propri cittadini, non si nasce, ma si diventa quando si è costretti a vivere in un “porcilaio amministrativo”.

