5 Dicembre 2019 16:16

Reggio Calabria, Don Zampaglione: “è triste vedere alcuni sport giocare anche nel periodo natalizio”. Il parroco di Marina di San Lorenzo scrive una lettera al pallavolista Davide Saitta

Lettera di Don Zampaglione a Davide Saitta. Il pallavolista, in una lettera all’Avvenire, ha chiesto aiuto a Papa Francesco “per non giocare a Natale”:

Caro Davide Saitta,

sono un sacerdote di Reggio Calabria e già cappellano della Reggina , sono tifoso (da sempre della Juve) e appassionato di tantissimi sport tra cui anche la pallavolo. Ho letto con attenzione la tua lettera che hai scritto su Avvenire e subito ho pensato di mettere di scrivere alcune riflessoni. In questi anni anch’io in quanto cristiano ( e prete) ho intrapreso delle battaglie per invitare il calcio e gli altri sport a fermarsi almeno a Natale. Quest’anno (grazie a Dio) tantissimi calciatori possono trascorrere il Natale con le loro famiglie in quanto si giocherà il 22 dicembre e poi i vari campionati riprenderanno il 5 gennaio. E’ triste vedere alcuni sport ( come la pallavolo) giocare il 25 dicembre. E’ triste vedersi rubare il Natale e lasciare le famiglie per una partita di pallavolo o di calcio o altri sport. Il Natale come dice papa Francesco non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una cosa bella. Il Santo Natale è di più: noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Il Natale e’ un incontro! Sono contento che questo “grido” di voler vivere intimamente alla propria famiglia il Natale provenga da un cattolico che vive di sport e crede nello sport ma soprattutto crede nei valori della famiglia che l’ha educata a vivere intensamente i tempi liturgici di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua. Mi auguro che il suo appello arrivi all’orecchio di Papa Francesco ma soprattutto arrivi all’orecchio della Superlega italiana e venga ascoltato e dia a tutti voi la possibilità di scendere in campo con qualche giorno di anticipo. Solo così sarà salvato il Natale per tutti voi e permetterà ad ognuno di partecipare alla S.Messa e di viverlo in famiglia. P.S.Grazie Davide per questa lettera coraggiosa, possa il Signore Iddio benedire la tua famiglia e aiutare tutti noi ad accoglierlo nella “culla” del nostro cuore. Buon Natale”.

Don Giovanni Zampaglione

Valuta questo articolo