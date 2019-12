Reggio Calabria: a Palazzo Campanella la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici del concorso “Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani”

15 Dicembre 2019 18:56

Si terrà domani, lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 10.30, nella sala “Giuditta Levato” di palazzo Tommaso Campanella a Reggio Calabria, la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici del concorso “Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani”. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è stata istituita ed è promossa dal Consiglio regionale della Calabria presieduto da Nicola Irto, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, la Conferenza episcopale calabra e la Piccola opera Papa Giovanni. L’obiettivo del concorso è di far conoscere, in seno alle giovani generazioni, gli insegnamenti del sacerdote reggino, la cui vita ha rappresentato una testimonianza di impegno a favore degli ultimi e un modello di educazione alla cittadinanza attiva.

