Reggio Calabria: l’incredibile disavventura di un cittadino molto paziente al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti

20 Dicembre 2019 13:09

Reggio Calabria, la raccapricciante testimonianza di un cittadino molto civile e paziente che ha subito trattamenti poco piacevoli da un medico del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti

In una città in cui la gente viene troppo spesso e facilmente etichettata come “incivile“, “lordazza“, “presuntuosa“, “arrogante“, quelli che “lei non sa chi sono io“, quelli pronti a fare polemica sempre e su tutto, oggi pubblichiamo la testimonianza di un cittadino eccezionalmente pacato e paziente, che ha voluto testimoniare a StrettoWeb una brutta disavventura vissuta al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Di seguito il testo della testimonianza riportata fedelmente:

“Salve, sono un cittadino reggino che nella giornata di mercoledi 18 dicembre ha avuto una piccola disavventura cadendo con la bici. Classica caduta da frazione di secondo di distrazione…una bella botta comunque! Nulla di particolarmente grave ma dolori intensi a spalla, braccio, torace e piede. Quindi, dietro consiglio di chi mi ha visto cadere (che ringrazio per essersi umanamente fermato a sincerarsi delle mie condizioni e prestarmi se non altro sostegno emotivo con una battuta tipica “non ta po pigghiari cu nuddu”) decido di recarmi al pronto soccorso del riuniti. Al triage c’è una dottoressa che mi accoglie subito con disponibilità, mi chiede cosa sia successo e mi da la classica busta di ghiaccio sintetico x alleviare dolore e gonfiore, oltre al numerino per il turno. C’é da aspettare, come immaginavo. Mi siedo in attesa e solo in quel momento mi rendo conto di quanto il pronto soccorso sia pieno di persone con svariati disturbi, in attesa di quella chiamata che è sollievo di sofferenza ma per la quale bisogna aspettare, ore sicuramente, poi se siano tante o poche dipende dal trauma, dal colore del codice e dalle emergenze che arrivano. E ne arrivano purtroppo… un signore anziano con un bell’ematoma in testa, una bimba in braccio al suo papà colpita da un cornicione (per fortuna dopo le immediate cure tutto si è risolto), ecc,ecc… In attesa dicevamo. Ho un onesto codice verde che dopo circa 2 orette mi permette di essere chiamato dal medico di turno. Diagnosi assolutamente visiva, nel senso che in 2 secondi, ma forse meno, sentenzia che la spalla non é rotta solo guardandomi, dopodiché mi invita a raccontargli cosa successo e cosa mi fa male. Io elenco… spalla, torace, fianco, piede. Dimentico per un attimo il braccio, lo dico dopo qualche secondo, e li si inalbera… “più cose mi dici più radiazioni ti becchi, ti faccio fare le lastre per tutto!” Al mio tentativo di spiegare che stavo solo cercando di rispondere alla sua domanda su dove mi facesse male mi taglia con un “il cliente ha sempre ragione, vai in radiologia 1° piano!” Confuso più che dai dolori dal breve “shampoo” del dottore mi avvio verso la radiologia, da solo, a piedi, non ci sono barellieri ne oss, ne tantomeno nessuno li chiama. Chiedo ad una dottoressa se sia normale non essere accompagnato da nessuno, la risposta é un alzata di spalle. Mi avvio in radiologia con notevole sforzo dove trovo un dottore giovane ma preparatissimo che mi accoglie con un sorriso e si prende tutto il tempo per fare gli esami elencati. Mi radiografa tutto quanto il necessario e ritorno al pronto soccorso dove ritrovo il dottore di prima con scanner incorporato. Esito: una frattura al piede. Sembra soddisfatto e lo sono anchio visto i dolori. Devo andare in ortopedia, sempre 1° piano. Sempre da solo. A piedi. Sembra strano da non credere, ma nemmeno con una frattura al piede meriti un accompagnatore o una sedia a rotelle. Raccontato questo fatto ad un mio amico mi sono preso un bel “cretino, dovevi stare li fin quando non ne chiamavano uno!!” Purtroppo non é nelle mie corde difendere i miei diritti perché mi faccio mille problemi della serie “ma no… disturbo… serve a qualche altro… ecc”. Quindi mi riavvio sempre più zoppicando in ortopedia dove il medico conferma l’esame della frattura ma si accorge che ce n’è un’altra, sempre al piede. Fasciatura del caso. 25 gg di prognosi. Incasso e riscendo al pronto soccorso sempre a piedi per le dimissioni che si svolgono velocemente davanti al solito dottore che rivedo per la terza volta che non mi dice neanche di accomodarmi mentre compila il modulo. E io ormai stanco ed esasperato ho solo la forza di ribellarmi sedendomi sulla sedia di fronte la sua scrivania senza essere invitato a farlo. Un segnale, l’unico, di protesta per tutto quello che non va, che ho visto con i miei occhi, che ho subìto. Per il fatto che molto spesso o quasi sempre se non alzi la voce, minacci o millanti amicizie o parentele di qua e di la non vedi risultati, attenzioni, cure. Certo ci sono casi ben piu gravi di mala sanità, questo non lo si puó definire tale. Ma era un segnale di ribellione verso la scarsa attenzione al “paziente” e non al “cliente”. E io, modestamente, di paziente lo sono stato, in tutti i sensi”.

Lettera firmata

