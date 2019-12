Reggio Calabria: tensione nella maggioranza. Il consigliere Gangemi rimette la delega alle partecipate ma Falcomatà respinge le dimissioni

16 Dicembre 2019 19:59

Reggio Calabria: tensione nella maggioranza. Francesco Gangemi, delegato del sindaco alle partecipate, rimette le deleghe: è critico critico sulla gestione di Atam e Castore. Falcomatà avrebbe respinto le dimissioni

E’ caos nella maggioranza che sostiene Giuseppe Falcomatà a Palazzo San Giorgio. In una riunione tra gli assessori ed i consiglieri comunali vicini al sindaco di Reggio Calabria sarebbe successo di tutto: il consigliere Francesco Gangemi avrebbe rimesso le deleghe alle partecipate in quanto critico sulla gestione di Atam e Castore ma il primo cittadino avrebbe respinto le dimissioni, in molti non si sono presentati mentre alcuni hanno espresso malcontento per alcune scelte degli ultimi mesi. Sono tanti i nodi per Falcomatà: dalle regionali (alcuni appoggeranno Oliverio, mentre il sindaco sosterrà Callipo), alle comunali di primavera, ai problemi atavici della città. Insomma, non saranno momenti semplici per l’esecutivo di Centro/Sinistra e sicuramente se ne vedranno delle belle.

Valuta questo articolo