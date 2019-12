Reggio Calabria: Rhegium Julii e fondazione Scopelliti hanno presentato il volume di Roberto Di Bella dedicato all’attività del Tribunale per i Minorenni [FOTO e INTERVISTE]

19 Dicembre 2019 19:39

Reggio Calabria: Rhegium Julii e fondazione Scopelliti presentano il volume dedicato all’attività del Tribunale per i Minorenni. Il presidente Roberto Di Bella: “l’obiettivo è quello di lasciare una traccia culturale di un percorso lungo 25 anni”

E’ stato presentato questa sera presso la Sala Francesco Perri di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria il volume del presidente Roberto Di Bella, “Liberi di Scegliere”, dedicato all’attività del Tribunale per i Minorenni. Il testo è scritto con Monica Zapelli, sceneggiatrice dei film “I cento Passi”, “Aspromonte la terra degli ultimi” e della fiction “Liberi di Scegliere”. Il circolo culturale Rhegium Julii e la fondazione Antonino Scopelliti hanno promosso congiuntamente questa iniziativa nella “profonda convinzione che riflettere sull’esperienza e sull’impegno profuso sul territorio dal Tribunale per i Minorenni per rendere la Giustizia, i Diritti e la Libertà un patrimonio concreto e accessibile per tutti i giovani di questa terra, costituisca per la comunità intera un’occasione preziosa di crescita sociale collettiva”.

“La mia esperienza professionale mi ha fatto toccare con mano il dolore di tante famiglie, lasciandomi comprendere il bisogno di speranza di questa terra. L’obiettivo, tra gli altri, è quello di lasciare una traccia culturale di un percorso lungo 25 anni”, queste le parole del presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella. Di Bella prosegue: “la scuole è il primo presidio di legalità ed i n Calabria sono tantissime le persone oneste, i criminali sono una minoranza”.

Rosanna Scopelliti, ai microfoni di StrettoWeb, afferma: “sono contenta di aver contribuito ad organizzare questo evento. Chi nasce in una famiglia mafiosa non deve obbligatoriamente diventare malavitoso: abbiamo il dovere di dare loro un’alternativa basata sulla legalità. Ovviamente lo Stato deve dare una mano affinchè ciò si realizzi”.

E’ utile ricordare che il titolo e i contenuti del volume “Liberi Scegliere. La battaglia del Giudice Minorile per liberare i ragazzi della Ndrangheta” si ispirano all’accordo destinato ai minori provenienti o inseriti in contesti mafiosi che prevede la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione e reinserimento sociale, lontano dai contesti mafiosi di provenienza.

