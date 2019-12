23 Dicembre 2019 11:26

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “a San Gregorio da due settimane non avviene la raccolta dei rifiuti, la spazzatura è ovunque e il cattivo odore anche”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb denuncia: “l’immagine che vedete a corredo, non è una delle numerose discariche abusive che si sono venute a creare a Reggio Calabria, con la fallimentare raccolta porta a porta. Ma si tratta di un condominio a San Gregorio, zona che è diventata una discarica per eccellenza, dove tutti hanno i mastelli e rispettano i giorni di raccolta. Purtroppo sono due settimane che la raccolta non avviene, la spazzatura è ovunque e il cattivo odore anche. Io tengo la spazzatura dentro casa –prosegue– perché mi sembra inutile metterla fuori nel cortile vista la situazione. Cosa facciamo? Amministrazione e Sindaco, continuiamo a far sprofondare la città sempre più giù o pensate di fare qualcosa di utile e concreto? Rimettere i cassonetti non sarebbe male, come in tutte le grandi città che hanno un’elevata densità di abitanti. Cassonetti differenziati si, ma almeno tutta la spazzatura sarà convogliata lì, il personale addetto la potrà raccogliere in un unica volta. Anche la situazione manto stradale sarebbe un punto da vedere. Le gomme delle auto scoppiano che è una meraviglia”, conclude.

Lettera firmata

