Reggio Calabria, Domenica un evento gastronomico speciale dedicato alle “delizie al limone” [INFO e DETTAGLI]

6 Dicembre 2019 18:58

Reggio Calabria, le delizie al limone sono mini pan di spagna, a montata leggera, con cuore di crema al limone e ricoperto di glassa, sempre al limone

Domenica 8 dicembre presso la Pasticceria Boccaccio, sita a Cannitello sul Lungomare di Villa San Giovanni sarà possibile gustare le prelibate “delizie al limone” . I pasticcieri, Francesco Cusmano e Francesco Sottilaro, preparano questo dolce per la “Festa dell’Immacolata”, si tratta di mini pan di spagna, a montata leggera, con cuore di crema al limone e ricoperto di glassa, sempre al limone. Anche se di origini campane, i Pasticcieri del Boccaccio hanno rivisitato tale bontà, utilizzando i limoni a Km zero, provenienti dalla nostra amata Costa Viola. La “delizia” è molto indicata come dolcetto a fine pasto (si tratta appunto di mono-porzioni), ed è ad alta digeribilità.

