29 Dicembre 2019 23:21

Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Saccà e via Fiume. Un lettore scrive: “spero tanto che questa meravigliosa città si riprenda al più presto, così non può più andare avanti”

Degrado ed incuria a Reggio Calabria in via Saccà e via Fiume, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “come si può notare dalle immagini non manca nulla tra spazzatura, alberi abbandonati, strade scassate, scale sporche, ringhiera a rischio crollo. Purtroppo questi problemi sono riscontrabili in varie zone sia in centro che in periferia. Spero tanto questa meravigliosa città si riprenda al più presto, così non può più andare avanti”, conclude.

Lettera firmata

