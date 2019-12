Reggio Calabria: distacchi di cornicioni dal Viadotto OGR di Saline Joniche, intervengono i Vigili del Fuoco [FOTO]

14 Dicembre 2019 11:18

Reggio Calabria, la nota di Vincenzo Crea su distacchi di cornicioni a Saline

“Durante l’attività svolta dalla scrivente associazione a tutela dell’ambiente e della viabilità, lo scorso 13 dicembre abbiamo riscontrato lo stato di abbandono e di forte degrado in cui versa il viadotto ferroviario OGR di Saline Joniche”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

“Atteso che erano evidenti i distacchi di cornicioni sovrastanti alla Ss 106 e alla linea ferrata, alcuni porzioni si erano già staccate e giacevano frantumate sull’area esterna al guard rail lato mare, in considerazione che la situazione presentava carattere d’urgenza collegata a un pericolo per l’incolumità pubblica, intorno alle ore 12,00 dello stesso giorno abbiamo provveduto a richiedere telefonicamente l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che intervenuti prontamente riscontravano il potenziale pericolo in atto per la circolazione veicolare e ferroviaria e provvedevano a rimuovere il pericolo imminente interessando immediatamente gli Organi preposti per i conseguenziali provvedimenti, anche per la parte riguardante la linea ferrata”.

“Per le valutazioni e le eventuali determinazioni, previo le opportune verifiche tecniche, abbiamo altresì segnalato alle istituzioni competenti che l’impalcato lato Reggio del viadotto ferroviario sovrastante alla SS 106, direzione Reggio/Taranto registra la demolizione di una porzione di cemento, che lo stato dell’arte fa legittimamente ritenere provocata da un mezzo pesante in transito. Evento che non va sottovalutato”.

“Colpisce che infrastrutture così importanti vengono abbandonate a se stesse. Va sottolineato che sebbene in questo caso la struttura in questione non sia di proprietà o in gestione dell’ANAS, quest’ultima a nostro avviso, visto che alla medesima Azienda è demandato il compito di garantire la sicurezza stradale, avrebbe dovuto intervenire in danno dell’ente la cui struttura minaccia rovina. Sulla tematica riguardante la sicurezza dei sottopassi e gallerie con nota del 27 settembre 2017 abbiamo richiesto all’ANAS la verifica degli stessi nel tratto di Sss 106 Reggio Calabria- Brancaleone. Tanto si segnala per gli urgenti interventi a tutela della circolazione veicolare con invito a mettere in sicurezza le infrastrutture già segnalate”.

Valuta questo articolo