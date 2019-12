17 Dicembre 2019 10:05

Reggio Calabria: perdura la copiosa perdita di acqua in via Borrace Crocevia. Un lettore: “è una vergogna, la segnalazione è stata fatta il 30 ottobre”

Perdura la copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Borrace Crocevia come si evince dai video a corredo dell’articolo. Qualche giorno fa avevamo segnalato la fuoriuscita di acqua. Il lettore scrive: “è dal 30 ottobre che la situazione è così e nessuno interviene”.

