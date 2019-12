Reggio Calabria: al Convitto Campanella una giornata dedicata alla donazione del sangue [FOTO]

17 Dicembre 2019 23:32

Reggio Calabria: l’Interact Club Convitto Nazionale di Stato “T.Campanella” ha organizzato una giornata interamente dedicata alla donazione del sangue resa possibile grazie alla dirigente scolastica, dr.ssa Francesca Arena, che ha garantito la presenza dell’autoemoteca dell’Avis Comunale

Giorno 16 dicembre c.a. l’Interact Club Convitto Nazionale di Stato “T.Campanella” di Reggio Calabria ha organizzato una giornata interamente dedicata alla donazione del sangue resa possibile grazie alla dirigente scolastica, dr.ssa Francesca Arena che ha garantito la presenza dell’autoemoteca dell’Avis Comunale. L’evento è stato preceduto dall’incontro di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della donazione tenutosi nei locali scolastici giorno 9 dicembre. Gli studenti hanno appreso quanto un piccolo gesto come la donazione del sangue possa essere di vitale importanza per la comunità cittadina e, spinti da ció, hanno deciso di essere i protagonisti di questa importante giornata. La donazione, avvenuta all’interno della scuola, è stata essenziale per gli studenti, i quali si sono impegnati tutti insieme convinti che donare è una scelta di cuore. La giornata si è conclusa con la testimonianza di Carmen Bellia, prima donatrice in Italia della Rotary Foundation, accompagnata da Gina Scordo, assistente del governatore e Dina Porpiglia, presidente del Rotary Club di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo