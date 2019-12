Reggio Calabria, notte movimentata in centro: controlli a tappeto di Polizia e Municipale [FOTO e VIDEO]

18 Dicembre 2019 00:20

Reggio Calabria, controlli a tappeto della Polizia e della Polizia Municipale nella notte in città

E’ una notte movimentata nel cuore di Reggio Calabria: le forze dell’ordine stanno presidiando la città per garantire sicurezza in vista delle festività natalizie, e in queste ore sono in atto numerosi interventi di controllo che hanno dato importanti riscontri investigativi. Mentre la Polizia è intervenuta con due volanti per attività di controllo nella centralissima via Campanella, gli agenti della Municipale sono mobilitati, alla presenza del comandante Salvatore Zucco e sotto l’indirizzo dell’assessore Zimbalatti, per controlli volti al rispetto delle regole sul corso Garibaldi, nel largo Colombo dove hanno elevato diverse multe per auto parcheggiate in divieto di sosta, e con un posto fisso al largo Missori (vedi foto e video a corredo dell’articolo).

